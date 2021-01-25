ТАСС, 25 января. Жильцы 48 многоквартирных домов в Кургане остались без газа из-за несвоевременной поставки ресурса уполномоченной организацией "Газэнергосеть Оренбург". Люди остаются без газа уже несколько суток подряд, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"В минувшие выходные в связи с отсутствием привозного сжиженного углеводородного газа 48 многоквартирных домов остались без ресурса. Уполномоченной организацией, отвечающей за реализацию сжиженного газа из резервуарных установок многоквартирных домов, является ООО "Газэнергосеть Оренбург". Информация о сложившейся ситуации направлена в департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области", - говорится в сообщении.

В социальных сетях местные жители отмечают, что остаются без газа уже двое суток. "По [улице] Отдыха, 53 нет газа вторые сутки", "Машиностроителей, 7 тоже нет", "Ястржембского, 40а, <...> газа нет с пятницы" - сообщают в соцсетях курганцы. Горожане отмечают, что газ пропал у них в разные дни в период с 22 по 24 января. Жители не могут приготовить пищу.

В правительстве региона уточнили ТАСС со ссылкой на департамент, что перебои возникли в связи с несвоевременной поставкой газа, и сейчас вопрос находится "в стадии решения". "Проведено совместное совещание с департаментом ЖКХ и строительства и профильными ведомствами, поставка газа для снабжения домов в Кургане будет возобновлена. Газ загружается, и составляется график подачи газа по домам", - передает пресс-служба. Более точные сроки подачи газа пока не уточняются, возможные меры наказания для компании-поставщика тоже.