В автопарк Свердловской области поступило более 70 машин скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Автопарки трех свердловских городов получили 71 автомобиль скорой помощи, обеспеченных современным медицинским оборудованием. Обновление машин проходит в рамках перехода транспорта на систему аутсорсинга, сообщил департамент информационной политики Свердловской области во вторник.

"Новые полностью укомплектованные современным медицинским оборудованием машины скорой помощи - всего 71 автомобиль - поступили на станции СМП (скорой медицинской помощи) Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. Обновление автопарка проходит в рамках перехода транспортного обеспечения службы на аутсорсинг", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Карлова, приведенных в сообщении, поступление новых автомобилей позволит повысить качество медобслуживания, сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам и уменьшить вероятность технических поломок.

В департаменте отметили, что компания-оператор возьмет на себя техобслуживание, ремонт автопарка, обучение водителей, работу с ГИБДД, а также расследования дорожно-транспортных происшествий с участием машин скорой помощи. Кроме того, переход на аутсорсинг транспорта снимает огромную непрофильную нагрузку с медицинской организации.

Изменять экипажи скорых не планируется: состав медицинских бригад останется прежним, водители также будут трудоустроены с соблюдением всех требований законодательства и с сохранением уровня оплаты труда. Уточняется, что министерством будет проводиться постоянный мониторинг исполнения кадрового и материально-технического вопросов контракта.

Победителем аукционов на аутсорсинг скорых в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Первоуральске стала компания "Ростеха" "РТ - Социальная сфера". Она выбрана подрядчиком для исполнения трех контрактов на оказание услуг по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой медицинской помощи в Свердловской области. Общая сумма контактов составляет 1,35 млрд руб., в документации указано, что оказание услуг будет осуществляться до конца 2023 года. Выход на линию новых автомобилей запланирован на 1 февраля 2021 года.