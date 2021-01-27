В Югре ожидают рост добычи нефти в 2021 году на 2%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по итогам 2021 года прогнозируется в 215 млн тонн. Рост в сравнении с 2020 годом ожидается на 2%, сообщил ТАСС заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Максим Новиков.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры. По данным региональных властей, объем добычи нефти в ХМАО по итогам 2020 года снизился почти на 11% - до 210,7 млн тонн. Это произошло из-за реализации нефтекомпаниями соглашения ОПЕК+. Лидирующие места по добыче нефти по итогам 2020 года принадлежат компаниям "Роснефть" - 46,7% от общего объема, "Сургутнефтегаз" (20,6%) и "Лукойл" (14,4%). Из недр автономного округа они извлекают свыше 81% от общего объема нефтедобычи в регионе.

"Согласно прогнозу, в регионе в 2021 году планируется добыть 215 млн тонн нефти", - сказал Новиков.

По его словам, на показатели работы нефтекомпаний влияет сделка ОПЕК+. "Если ограничения на добычу будут сняты, то регион сможет вернуться на уровень 2019 года", - добавил он.

В ноябре 2020 года директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов сообщил журналистам, что регион намерен наверстать упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда соглашение прекратит свое действие.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.

О планах ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля прошлого года смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае - июле на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня добычи в октябре 2018 года. В ОПЕК ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с) после падения на 9,8 млн б/с в 2020 году, прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой. Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в 2020 году.