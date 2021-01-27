Избрание главы Екатеринбурга перенесли на 5 февраля ввиду большого количества кандидатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27иянваря. /ТАСС/. Конкурс на должность главы администрации Екатеринбурга состоится 5 февраля. Ввиду большого количества заявившихся кандидатов конкурс займет несколько дней, сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.

Ранее сообщалось, что конкурс состоится 1 февраля 2021 года. Документы на участие в конкурсе принимались до 22 января. После этого начала работу конкурсная комиссия, в которую вошли три человека от представительного органа власти и три - от губернатора Свердловской области.

"Всех зарегистрированных кандидатов ждут собеседования, которые начнутся с 1 февраля. <...> После рассмотрения всех кандидатов члены конкурсной комиссии подведут итоги и подготовят рекомендации к очередному заседанию Екатеринбургской городской Думы, которое состоится 5 февраля. На нем депутаты примут окончательное решение по тому, кто станет главой Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Как поясняли ТАСС в пресс-службе городской думы, конкурс продлится несколько дней из-за большого числа кандидатов. По итогам заседания конкурсной комиссии по выбору главы города зарегистрировали 43 кандидата из 44 человек, подавших документы. По одному из претендентов на должность главы будет проводиться дополнительная проверка, так как в заявлении он указал на наличие судимости, уточнили в пресс-службе. Всех зарегистрированных кандидатов ждут собеседования, которые начнутся с 1 февраля.

В декабре 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Исполняет обязанности главы первый заместитель мэра Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора региона.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.