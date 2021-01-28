"Мечел" вложит свыше 3 млрд рублей в снижение вредных выбросов в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Правительство Челябинской области и ПАО "Мечел" подписали дополнительное соглашение по работе над улучшением экологии в Челябинске, по которому компания вложит свыше 3 млрд рублей в экологическую модернизацию производства до 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мечела".

В 2019 году "Мечел" и правительство Челябинской области подписали соглашение о снижении предприятием вредных выбросов на 14,2 тыс. тонн до 2024 года, по нему инвестиции в модернизацию производства составят около 10 млрд рублей.

"Группа "Мечел" сообщает о подписании еще одного соглашения о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябинска. Обновленный комплекс мер по снижению экологической нагрузки на атмосферный воздух по данному соглашению будет рассчитан до 2026 года. Объем инвестиций составит более 3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В четверг документ в присутствии журналистов подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов. Подписанный документ стал четвертым экологическим соглашением, реализуемым компанией в Челябинске.

"Мы с пониманием отнеслись к предложению главы Челябинской области Алексея Текслера и совместно разработали обновленный план мероприятий, реализация которого позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 433 тонны в год. Что важно: из них около 330 тонн - это вещества I, II и III классов опасности. Всего объем выбросов загрязняющих веществ по итогам исполнения данного соглашения, а также подписанного в 2019 году четырехстороннего соглашения, будет уменьшен более чем на 15 тыс. тонн в год", - сказал после подписания гендиректор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

"Можно сказать, что мы сформировали весь объем обязательств по решению экологических задач. Мы сформировали комплекс мероприятий, ряд из них - это большие серьезные технические решения, которые требуют и подготовку, и проектирование, и покупку дорогостоящего оборудования. Таким образом, у нас в дополнение к нашему большому базовому соглашению с компанией плюс пять мероприятий, дальше мы будем контролировать ход выполнения этих обязательств, и уверен, что компания с ними справится" - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер после подписания дополнительного соглашения.

О Челябинске и группе "Мечел"

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида. Власти Челябинской области совместно с предприятиями планируют снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске на 38% за пять лет.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.