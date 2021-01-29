В Курганской области разрешили ночную работу общепита

ТАСС, 29 января. Правительство Курганской области отменило запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00, введенный в условиях пандемии коронавируса. Также с 1 февраля власти разрешили очно работать учреждениям дополнительного образования, при этом продлив самоизоляцию для людей старше 65 лет до 11 февраля, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса принято несколько важных решений. Продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет до 11 февраля 2021 года. <…> С 1 февраля 2021 года разрешена образовательная деятельность учреждений допобразования в очном формате - это в том числе музыкальные, художественные и спортивные школы. С 29 января 2021 года снимается ограничение на работу предприятий общепита с 23 часов до 6 часов утра, однако по-прежнему под запретом танцевальные площадки и дискотеки", - говорится в сообщении.