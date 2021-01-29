Рекультивацию свалки в Челябинске планируют завершить досрочно

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Росатом планирует завершить работы по рекультивации свалки в Челябинске досрочно - летом 2021 года. На данный момент готовность проекта составляет более 80%, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров.

Возвышающуюся примерно на 40 метров над поверхностью земли свалку ранее планировалось рекультивировать к 10 декабря 2021 года. В 2022 году она превратится в покрытый растениями холм

"Челябинская свалка была первым проектом, которым нам поручили заниматься, и мы очень гордимся тем, что в этом году досрочно завершаем все работы, как вы уже слышали, текущая готовность - более 80%. По срокам мы должны все завершить к концу этого года, но думаю, что завершим даже раньше, возможно, где-то к концу лета", - сказал Комаров.

Он отметил, что Росатом является активным участником национального проекта "Экология" и отвечает в первую очередь за выстраивание инфраструктуры обращения с промышленными отходами I-II классов опасности. "Параллельно занимаемся целым рядом проектов так называемого экологического наследия. <…> Челябинские свалки - один из таких проектов, который нам поручило правительство", - сказал он.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология") предусмотрена ликвидация свалок и рекультивация закрытых полигонов. Одним из первых объектов стала Челябинская городская свалка, которая принимала отходы с 1949 года. В прежние годы мусор на свалке часто горел, выбросы дыма и свалочных газов давали до 15% общего объема вредных выбросов в воздух Челябинска. Также свалка загрязняла грунтовые воды и реку Миасс.

Общая стоимость проекта рекультивации составляет 3,6 млрд рублей, большая часть которых - из федерального бюджета.