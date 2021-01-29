Гордума Сургута утвердила сроки проведения нового конкурса по выборам мэра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 января. /ТАСС/. Прием документов на конкурс взамен признанного несостоявшимся по выборам главы крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута начнется 31 января 2021 года. Заседание местного парламента, на котором будет определен мэр, состоится 26 февраля.

Соответствующие даты утверждены в пятницу на заседании думы города.

"За - 18 депутатов, против - один. Решение [об утверждении сроков конкурса на пост главы города] принято", - сообщила в ходе заседания городского парламента председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Ранее ТАСС в пресс-службе местного парламента сообщали, что 27 января состоялись депутатские слушания, в ходе которых были озвучены предварительные даты конкурса. Прием документов от кандидатов на пост главы города было предложено начать 31 января и завершить 14 февраля. Работа конкурсной комиссии была предварительно назначена на 20 февраля, а заседание гордумы, на котором будет определен мэр, - на 26 февраля.

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы города несостоявшимся. По данным пресс-службы, только один кандидат из 32 человек предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе конкурса, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.