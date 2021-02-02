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Уральские буддисты покинут религиозный комплекс на горе Качканар

Здания монастыря находятся в промышленной зоне компании "Евраз", в 2016 году суд признал, что они должны быть снесены
Член буддистской общины "Шедруб Линг" с собаками на территории монастыря на вершине горы Качканар Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Член буддистской общины "Шедруб Линг" с собаками на территории монастыря на вершине горы Качканар
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Буддистская община единственного на Урале буддистского монастыря "Шедруб Линг", здания которого находятся в промышленной зоне компании "Евраз" на горе Качканар, приняли решение покинуть религиозный комплекс. Об этом сообщается на странице общины во "ВКонтакте".

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"На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа", - сообщили в общине.

В 2016 году суд признал, что здания монастыря построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей. В октябре 2019 года власти региона договорились с общиной о переезде на новое место до 2020 года, однако позднее представители общины отказались его выполнять.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из зала для обрядов, дома для йоги, помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса.

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