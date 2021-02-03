Депутат думы Югры Андрей Филатов подал документы на пост главы Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Документы на пост главы крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута - подал депутат думы Югры от "Единой России", бывший заместитель главы региона Андрей Филатов.

Второй конкурс на пост главы Сургута стартовал 31 января. Филатов стал третьим кандидатом, подавшим на него документы, кто второй - в пресс-службе думы Сургута не уточняют, поскольку он решил не раскрывать информацию о себе. Первым кандидатом стал пенсионер Александр Мигунов.

"Сегодня подал документы на пост главы города Сургута", - сообщил ТАСС в среду Филатов. В своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что в ближайшие несколько недель планирует встретиться с лидерами мнений Сургута - предпринимателями, общественными объединениями, депутатами всех уровней, представителями предприятий города.

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся, так как только один кандидат из 32 предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе конкурса, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Всего заявки на участие в нем подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы.

Среди подавших заявки был, в частности, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, который сейчас обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры с конкурса. Ранее Барсов сообщал ТАСС, что все документы подал правильно, но их отклонили, поскольку в них якобы содержались неполные сведения. По его словам, конкурсная комиссия так и не уточнила, какие документы были оформлены неверно, хотя по регламенту должна была это сделать через сутки после того, как их забраковала.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов в декабре 2020 года подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. Десятого декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и назначила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.