Озерск планируют полностью обеспечить качественной питьевой водой к 2022 году

ОЗЕРСК /Челябинская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Озерский городской округ будет полностью обеспечен качественной питьевой водой в 2022 году за счет реконструкции насосно-фитровальной станции, сообщил в среду первый замглавы округа Иван Сбитнев во время рабочей поездки полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в регион.

По данным местных СМИ, несколько лет назад жители Озерска столкнулись с проблемой специфического запаха питьевой воды, который появляется во время отмирания сине-зеленых водорослей в озере Иртяш.

"Третий этап реконструкции рассчитываем завершить в текущем году. <...> Таким образом, полностью закроем потребность Озерского городского округа, в 2022 году округ будет на 100% обеспечен качественной водой, соответствующей СанПиН", - сказал Сбитнев во время осмотра текущего этапа реконструкции насосно-фитровальной станции.

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс. человек, его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом"). На предприятии реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработанного ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.