В Челябинской области построят еще один инфекционный госпиталь

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь на 60 коек появится в закрытом городе (ЗАТО) Озерске Челябинской области до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в четверг на своей странице в Instagram.

"С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя на 60 коек с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину", - написал Текслер.

По данным пресс-службы губернатора, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области окажет содействие ФМБА в реализации проекта.

По данным областного Минздрава на 3 февраля, всего в регионе подтверждено 46 046 случаев заражения коронавирусом (плюс 273 подтверждения за сутки). Всего 34 331 пациент выздоровел и выписан из больниц. Продолжают лечение 9 933 человека.

Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс., его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом"). На предприятии реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработанного ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.