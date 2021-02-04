"ИрАэро" открывает прямые рейсы из Нового Уренгоя в Чебоксары

ТАСС, 4 февраля. Авиакомпания "ИрАэро" открывает прямые рейсы из Нового Уренгоя, крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа, в Чебоксары с 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя в четверг.

"Прямой регулярный рейс из аэропорта Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты регионов") в Чебоксары открывает с 3 марта авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам с вылетом в 10:15 (08:15 мск) из Нового Уренгоя и в 9:40 (07:40 мск) по четвергам из Чебоксар. Продолжительность полета составит три часа. Рейсы будут обслуживать воздушные суда Sukhoi SuperJet 100.

Согласно данным на сайте авиаузла, в настоящее время из Нового Уренгоя в Чебоксары прямых рейсов нет.

"Продолжением рейса из "газовой столицы" России в столицу Чувашии с часовой транзитной стоянкой в Чебоксарах станет перелет в Минеральные Воды. Начальным пунктом обратного рейса через Чебоксары станет Краснодар. Таким образом, перевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Новый Уренгой - Чебоксары - Минеральные Воды и Краснодар - Чебоксары - Новый Уренгой", - уточнили в пресс-службе.

Всего в маршрутной сети аэропорта Новый Уренгой на данный момент 21 регулярное пассажирское направление, которое обслуживают восемь авиакомпаний.