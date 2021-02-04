На поддержку МСП в Свердловской области в 2020 году выделили почти 5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 5 млрд рублей в 2020 году было выделено на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области, большая часть суммы - это средства гарантийного фонда и фонда микрокредитования, сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"В 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 4 млрд 868 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета - 863,7 млн рублей, 534,9 млн рублей - это областной бюджет, и здесь нельзя ни в коем случае забывать о средствах гарантийного фонда, фонда микрокредитования и льготного кредитования - почти 3,5 млрд рублей было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса", - сказала она.

Казакова подчеркнула, что Свердловская область по итогам 2020 года полностью выполнила все показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и вошла в пятерку ведущих регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе зарегистрировано 193 тыс. малых и средних предпринимателей и свыше 47 тыс. самозанятых. Совокупно в малом и среднем бизнесе региона работают 682 тыс. человек, или более 31% трудоспособного населения региона.

В качестве финподдержки по проекту "Расширение доступа к финансовым продуктам" предпринимателям были предоставлены различные инструменты финансовой поддержки, которую осуществлял Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Общий объем выданных поручительств и займов составил более 3 млрд рублей. Благодаря поручительствам, предоставленным фондом, предпринимателям удалось привлечь 5,5 млрд рублей.

Из областного бюджета в качестве антикризисных мер также были выделены средства на докапитализацию фонда микрофинансирования, субсидирование процентных ставок по кредитам фонда за май, июнь и июль 2020 года. Казакова напомнила, что также регион с 2020 года ввел налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Для них в пандемию были реализованы региональные меры поддержки в размере 75,5 млн рублей. Она уточнила, что, несмотря на пандемию, экспортные компании смогли продолжить свою работу, благодаря поддержке СОФПП на экспорт вышла 91 компания, было заключено 240 контрактов с поставками в 46 стран мира с общий объемом в 26,4 млн долларов.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, кризисный пандемийный год потребовал быстрых и эффективных решений для поддержки предпринимателей. В фонде с апреля была введена горячая линия, открылся антикризисный раздел на сайте, студия с прямыми эфирами, YouTube канал. В качестве финансовой поддержки в СОФПП запустили новый вид льготного займа "Антикризисный" на выплату заработной платы и оплату аренды, который потом трансформировался в заем "Новый старт" для помощи в открытии бизнеса. Всего фондом было выдано 1 200 различных займов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Также, как подчеркнул Пиличев, в 2020 году была открыта инвестплатформа "В дело", проведены обучающие мероприятия, в том числе для экспортеров.

Планы по поддержке МСП в 2021 году

"Поддержка МСП - это один из наших важнейших приоритетов. В 2021 году объем финансовой поддержки из средств бюджетов составит 301,6 млн рублей, 46,3 млн рублей - это средства областного бюджета, 255,3 млн рублей - средства федерального бюджета. Помимо денег бюджета у нас есть аккумулированных средств более чем 4,5 млрд рублей. Это средства фонда микрофинансирования и региональной гарантийной организации. Все эти деньги будут направлены на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", - озвучила планы на текущий год Казакова.

Министр подчеркнула, что нацпроект в 2021 году будет реализовываться по трем региональным проектам: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Акселерация субъектов МСП".

"В 2021 году, помимо традиционных наших займов, мы запустим ряд новых. Отдельный вид займов беспроцентных у нас будет для ИП - он будет работать с марта. И отдельные будут займы для самозанятых, которые выходят в отдельную большую группу поддержки. Совершенно новый вид деятельности - работа с инновационными компаниями. И <…> мы начнем работать по привлечению в проекты федеральных и частных инвесторов. Начинаем работу с креативными индустриями", - добавил директор СОФПП.