Свердловские власти сняли ограничения по работе детсадов и образовательных учреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Детские сады Свердловской области могут возобновить работу со 100-процентной заполняемостью с 5 февраля. Также сняты ранее введенные из-за коронавируса ограничения на работу школ, учреждений допобразования и вузов, сообщили в оперштабе региона в четверг.

Ранее в Свердловской области детские сады работали с 50-процентной заполняемостью. Часть образовательных учреждений была на дистанционном обучении.

"Снято ограничение по наполняемости групп для организаций, предоставляющих услуги по дневному уходу за детьми. При этом они по-прежнему должны исполнять все требования санитарных врачей. Исключен пункт, который ранее накладывал ограничения на работу школ, учреждений допобразования, а также содержал рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов", - говорится в сообщении.

Также в новом указе властей региона закреплена норма, позволяющая кафе и ресторанам работать ночью.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 71 тыс. В Свердловской области с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, разрешены пешие прогулки, работают некоторые предприятия сферы услуг, например, парикмахерские, введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, работают магазины и ТЦ без ограничений по площади. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 15 февраля.