Власти Югры назвали величину прожиточного минимума в регионе на 2021 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Прожиточный минимум на душу населения в Ханты-Мансийском автономном округе в 2021 году составил 16,2 тыс. рублей, рост по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - 2,5%, сообщили ТАСС в пятницу в региональном департаменте труда и занятости.

"Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год в среднем на душу населения установлена в размере 16 тыс. 281 рубль, для трудоспособного населения - 17,5 тыс. рублей, для пенсионеров - 13 тыс. 236 рублей, для детей - 16 тыс. 306 рублей", - сказал собеседник агентства.

Величина прожиточного минимума в Югре в среднем на душу населения в сравнении с четвертым кварталом 2020 года выросла на 2,5%, для трудоспособного населения - на 2,1%, для пенсионеров - почти на 2%, для детей - на 3%.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Также прожиточный минимум теперь устанавливается на весь год, а не на квартал.

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, для трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров - 9 519 рублей, для детей - 11 580 рублей.