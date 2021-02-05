В Курганской области возобновили выездную регистрацию брака

Ранее курганцам рекомендовали перенести день регистрации брака, а если сделать это было невозможно, церемонию проводили только в присутствии молодоженов. Проведение выездных регистраций было приостановлено.

ТАСС, 5 февраля. Власти Курганской области разрешили проводить церемонии бракосочетания в присутствии близких родственников, фотографов и видеооператоров, а также возобновили выездную регистрацию брака. Об этом говорится в выписке из решения оперативного штаба региона, опубликованной на странице управления промышленности и транспорта департамента экономического развития региона в Instagram .

"Производить государственную регистрацию заключения брака по предварительной записи и только в присутствии лиц, вступающих в брак, их близких родственников, а также лиц, осуществляющих фото- и видеосъемку, при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий и нахождения не более одного человека на 4 кв. м площади помещения. Возобновить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака", - говорится в документе.

Уточняется, что соответствующие послабления в ограничениях начинают действовать с 5 февраля.

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 4 февраля, за период пандемии зафиксировано 15 706 случаев заражения коронавирусом. Из-за ситуации с пандемией в регионе запрещено нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно), проведение дискотек. Кроме того, в области действует масочный режим в местах массового пребывания людей, в такси, магазинах, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - еще и перчаточный.