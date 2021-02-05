Единовременные выплаты к 76-летию Победы получат более 4,7 тыс. жителей Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение о предоставлении единовременных выплат отдельным категориям граждан к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны получат по 15 тыс. рублей, а труженики тыла - по 10 тыс. рублей, сообщается в пятницу на сайте думы Югры.

"Сегодня утверждено распоряжение правительства Югры о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Югре, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В размере 15 тыс. рублей - инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, неработающим пенсионерам из числа бывших узников концлагерей. В размере 10 тыс. рублей - труженикам тыла", - говорится в сообщении.

По 2 тыс. рублей получат неработающие пенсионеры из числа детей участников Великой Отечественной войны, погибших, либо умерших, пропавших без вести в годы войны. Выплата будет произведена до 1 мая 2021 года в беззаявительном порядке.

По данным на сайте регионального правительства, всего единовременную денежную выплату должны получить чуть более 4,7 тыс. человек. Как уточнили ТАСС в департаменте социального развития Югры, всего на выплаты будет направлено более 24,8 млн рублей.