Поликлиники в Тюменской области возобновили оказание плановой медицинской помощи

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Часть ограничений сняли в Тюменской области в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией. Ограничения, связанные плановым приемом в поликлиниках и работой общепита в ночное время, перестанут действовать с 5 февраля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в пятницу на своей странице в Instagram.

"С 5 февраля поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов. Масочный режим сохранен", - говорится в сообщении.