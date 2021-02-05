Поликлиники в Тюменской области возобновили оказание плановой медицинской помощи

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Часть ограничений сняли в Тюменской области в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией. Ограничения, связанные плановым приемом в поликлиниках и работой общепита в ночное время, перестанут действовать с 5 февраля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в пятницу на своей странице в Instagram.
"С 5 февраля поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов. Масочный режим сохранен", - говорится в сообщении.
Работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 были запрещены в регионе с 13 ноября 2020 года. Плановый прием в больницах Тюменской области был приостановлен 19 октября 2020 года.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, в январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной, а с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.
По данным оперативного штаба, на 4 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 28 779, выздоровели 26 988, умерли 253 пациента.