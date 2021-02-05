В Тюменской области разрешили проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области разрешили проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях с 50% заполнением трибун в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей. Разрешен допуск в торгово-развлекательные центры лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Проведение спортивных мероприятий с числом участников более 50 человек в Тюменской области было запрещено с 18 марта 2020 года. Запрет на посещение торговых центров детьми до 18 лет без сопровождения родителей был введен в регионе с 16 ноября 2020 года.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной, а с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.

По данным оперативного штаба, на 5 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 28 909, выздоровели 27 130, умерли 254 пациента.