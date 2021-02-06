Новый герб ХМАО внесли в Государственный геральдический регистр

ТАСС, 6 февраля. Герб Ханты-Мансийского автономного округа, который разрабатывался с 2016 года, включен в Государственный геральдический регистр. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов. В декабре 2020 года депутаты Ханты-Мансийского округа - Югры одобрили измененный вариант герба региона.

"Дело сделано. Поздравляю югорчан с официальным гербом", - написал Шипилов, опубликовав фото свидетельства геральдического совета при президенте РФ о внесении герба в Государственный геральдический регистр.

Герб ХМАО - единственный в Уральском федеральном округе не был зарегистрирован в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ.

На гербе присутствуют сразу несколько элементов прежней эмблемы: кедровые ветви, служащие опорой для медведей-щитодержателей, и мифическая птица Кат ухуп вой, у которой две головы, как у орла на гербе РФ. На корону - земельный венец - по просьбе ветеранских организаций и промышленных предприятий округа добавлен факел, символизирующий нефтегазодобывающую деятельность на территории автономного округа. Кроме того, на гербе изображены золотые медведи, в геральдике олицетворяющие мощь, силу, осторожность и предусмотрительность, а в культуре народов ханты и манси эти животные священны, их считают младшими братьями человека. На девизной ленте нанесена строка из гимна автономного округа "Делами великая".