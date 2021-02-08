Utair отменила все рейсы между Москвой и Курганом до конца марта

ТАСС, 8 февраля. Авиакомпания Utair отменила все рейсы Москва - Курган и Курган - Москва до 31 марта включительно. Об этом сообщается в понедельник на сайте аэропорта Кургана.

Ранее авиакомпания отменила все рейсы между Москвой и Курганом вплоть до 27 марта, но позже было решено возобновить их на месяц раньше, чем планировалось.

"Информируем <…> об отмене следующих рейсов: все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 31.03.2021 включительно", - говорится в сообщении. Авиакомпания выполняет в регионе только эти рейсы.

В пресс-службе авиаперевозчика не комментируют ситуацию с изменением расписаний рейсов. Причину не называют и в пресс-службе аэропорта.

С конца октября рейсы между Москвой и Курганом, помимо Utair, осуществляет авиакомпания "Победа". Она, напротив, увеличивает число рейсов из Кургана в Москву: со 2 мая рейсы станут ежедневными - сейчас они выполняются четыре раза в неделю. Также в феврале и марте появился ряд дополнительных рейсов. Весной появятся перелеты из Кургана в Сочи и Симферополь авиакомпании "Сибирь" (S7).

Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта.