Проект УрФУ получил главный приз премии "Серебряный Лучник" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Проект "Нейрогимнастика для серебряного возраста" сотрудников и магистрантов Уральского федерального университета (УрФУ) взял главный приз IX Региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Урал. Об этом сообщили в понедельник в исполнительной дирекции региональной премии.

"Жюри IX Региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Урал присудило главный приз проекту сотрудников и магистрантов Уральского федерального университета "Нейрогимнастика для серебряного возраста". <…> Взяв Гран-при регионального конкурса, "Нейрогимнастика для серебряного возраста" вошла в шорт-лист XXIV Национальной премии "Серебряный Лучник", - говорится в сообщении.

В номинации "Антикризисные коммуникации в период пандемии" победила также работа преподавателей и студентов УрФУ - коммуникационный проект "Cognitive neuroscience - Когнитивные нейронауки", он к тому же получил приз зрительского голосования. В номинации "Корпоративная социальная ответственность" эксперты отметили проект "Человек года - лицо города! Полевской. Версия 2020" (город Полевской). А "Золотые молнии - большим героям малой энергетики" челябинцев стали лучшими в номинации "Продвижение государственных и общественных программ", фестиваль "Демидов Фест" в Нижнем Тагиле - в номинации "Развитие и продвижение территорий". Одержал победу в номинации "Благотворительность" проект Фонда святой Екатерины "Гуманитарная помощь Среднему Уралу в период пандемии".

"Зачетная книжка маркетолога" агентства "19/84" из Екатеринбурга заняла первое место в категории "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа". "Книга "Сказки Эльбы. О детских мечтах и взрослых делах" - детские сказки о реальных предпринимателях" и "Потому что Брусника. PR-продвижение рекламной кампании. Кейс застройщика" поделили победу в номинации "Маркетинговые коммуникации". Отмечается, что в этом году приз "Корпоративные коммуникации" не достался никому из номинантов.

"Нам приятно, что в шорт-листе уральской премии было много проектов из небольших городов: всегда здорово, когда разрушается стереотип, что все интересное происходит в региональных центрах. Не менее важно, что Гран-при получил наукоемкий и социально значимый проект, продвигающий разработки молодых ученых с помощью современных коммуникационных практик", - сказала исполнительный директор премии Елена Гудыно.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1997 году. За эти годы в конкурсе участвовали более 5 тыс. проектов из всех регионов Российской Федерации. Открыты девять региональных конкурсов и два международных - в США и Чехии, с 2019 года открыто представительство "Серебряный Лучник" - Аляска. Генеральный информационный партнер - ТАСС.