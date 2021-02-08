Турпоток в Тюменскую область снизился в 2020 году на 44%

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Общий объем турпотока в Тюменскую область из-за пандемии снизился на 44% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщил в понедельник ТАСС директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

"По итогам 2020 года общий объем турпотока в Тюменскую область составил 1,8 млн чел, что на 44% меньше, чем в 2019 году", - сказал он.

Сидоров добавил, что снижение туристского потока в первую очередь связано с введением ограничений на работу индустрии гостеприимства и сервиса в связи с распространением коронавирусной инфекции. "К концу летнего сезона 2020 года в результате снятия некоторых ограничений зафиксировано изменение ситуации и прирост турпотока в регион", - уточнил он.

В числе приоритетных видов отдыха в Тюменской области выделяется wellness-туризм, то есть туризм, направленный на укрепление здоровья. Так, в новогодние праздники осуществлен первый заезд по новому туру "Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени". "Спрос на термальные источники области показал себя особенно в новогодние праздники - практически весь период была 90-процентная загрузка термальных бассейнов. Конечно, большую часть турпотока составили жители соседних регионов, однако также были гости из Пермского края, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Волгоградской, Московской и Ленинградской областей", - рассказал Сидоров.

Как отметил глава ведомства, по туру "Императорский маршрут", посвященному истории династии Романовых, Тюменскую область в 2020 году посетило 48 организованных групп туристов, в том числе 2 001 ребенок по национальному проекту "Культура".

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".