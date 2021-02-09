Депутаты Заксобрания Челябинской области вернулись к очному формату заседаний

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, где ежедневный прирост новых случаев коронавируса снизился, решили вернуться к очному формату проведения заседаний, который практиковался до начала пандемии. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания во вторник.

С начала пандемии коронавируса заседания были переведены в режим видеосвязи.

"С февраля в очном режиме будут проводиться заседания Законодательного собрания Челябинской области и заседания его комитетов. Режим видеосвязи может быть возвращен в случае изменения эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время работы в очном режиме сохраняются требования правил санитарной безопасности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты. Февральское заседание пройдет в большом зале заксобрания. Депутаты, работающие в отдаленных территориях, смогут принять участие в заседании в режиме онлайн.

По данным областного Минздрава, с 18 января количество ежедневно регистрируемых новых случаев коронавируса в регионе снизилось с 300 до 265. По состоянию на 9 февраля в регионе подтверждено 47 663 случая заражения коронавирусом, 38 086 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Продолжают лечение 7 701 человек.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.