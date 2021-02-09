Ограничение движения грузовиков и автобусов продлили в Курганской области до 10 февраля

ТАСС, 9 февраля. Власти Курганской области продлили введенные раннее из-за гололеда ограничения по движению грузовых автомобилей и автобусов по региональным и межмуниципальным дорогам до полудня 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона во вторник.

С 7 февраля движение грузовиков и автобусов по дорогам от межмуниципального до федерального значения на территории области было ограничено из-за гололеда. Позже движение на федеральных трассах восстановили из-за улучшения погодных условий, но работы по расчистке остальных дорог продолжались.

"В Курганской области временные ограничения движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения продлены до 14 часов (12:00 мск - прим. ТАСС) 10 февраля 2021 года. Напомним, что в рамках ограничений приостанавливается движение грузовиков и транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные, тяжеловесные грузы. Также ограничиваются регулярные автобусные и школьные перевозки, за исключением пригородных перевозок пассажиров и багажа", - говорится в сообщении.

Причиной образования на дорогах региона снежного наката и наледи стал атмосферный циклон, принесший резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега.