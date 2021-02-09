Почти 70% многодетных семей в Тюменской области получили земельные участки

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 70% многодетных семей, принятых на учет, получили земельные участки в Тюменской области, сообщил региональный департамент имущественных отношений во вторник.

"Земельными участками обеспечены почти 70% многодетных семей, принятых на учет. С 2011 года очередь сократилась на 9 247 семей. 9 075 семьям предоставлены земельные участки", - говорится в сообщении. Всего на учет в регионе принято 13 687 семей.

В ведомстве добавили, что общая площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям, составила 9 460 961 кв. м. Целевую выплату вместо земельного участка получили 172 семьи.

Многодетные семьи имеют право получить бесплатно земельный участок при одновременном соблюдении нескольких условий: на момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья, родители должны проживать в Тюменской области не менее пять лет. Также многодетная семья обязательно должна состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. А с июля 2020 года у многодетных семей Тюменской области появилась возможность взамен земельного участка получить социальную выплату.