Utair запустит первый прямой рейс из Нижневартовска в Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair 4 июня начнет выполнять первый прямой рейс из Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, в Сочи. В настоящее время другие авиакомпании полет по данному маршруту не осуществляют, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Прямых рейсов из Нижневартовска в Сочи в настоящее время нет.

"Из Нижневартовска появится прямой рейс в Сочи. Полеты будет осуществлять авиакомпания Utair", - сказано в сообщении.

Полеты будут осуществляться на лайнере Boeing 737 по пятницам и воскресеньям. "Первый рейс состоится 4 июня. Вылет из Нижневартовска запланирован на 18:20 (16:20 мск). Время в пути - 4 часа 30 минут", - уточнили в пресс-службе.

Стоимость билетов по минимальному тарифу без багажа - от 11,8 тыс. рублей. По данным сервиса "Яндекс.Путешествия", рейс из Нижневартовска в Сочи с пересадкой в Самаре либо Москве сейчас занимает 6 часов 50 минут и 7 часов 50 минут соответственно, цена билета - 12,5 тыс. и 12,9 тыс. рублей соответственно.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).