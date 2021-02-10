Дистант привел к отставанию 20% старшеклассников Югры по основным предметам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Пятая часть учеников 6-11-х классов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса отстают в освоении школьной программы, в частности, по математике, физике, химии, иностранным языкам. Чтобы исправить ситуацию, для детей будут проводиться консультации и дополнительные занятия, сообщил ТАСС в среду директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Муниципалитеты ХМАО с 9 ноября 2020 года по 1 февраля 2021 года переводили на дистанционное обучение учеников 6-11-х классов, если число занимающихся в 1,5 раза превышало расчетную мощность школы или в случае выявления за последний месяц у педагога коронавируса. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы в Югре вернулись к очным занятиям.

"По итогам второй четверти затруднения в освоении образовательных программ испытывают около 27 тыс. учеников, или порядка 20% школьников 6-11-х классов, находившихся на дистанционном образовании из-за пандемии коронавируса. Наибольшие сложности у них вызывают математика, физика, химия, иностранные языки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, принято решение проводить дополнительное тестирование школьников не раз в четверть, а ежемесячно. "В случае необходимости ученикам будут назначаться консультации и дополнительные занятия. Лишняя нагрузка учителей будет учтена и оплачена при распределении стимулирующих выплат зарплатного фонда ежемесячно", - уточнил Дренин.

Он добавил, что данная работа должна помочь детям к концу текущего учебного года полностью освоить необходимую школьную программу.

О ситуации с пандемией в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. С января 2021 года в Югре идет снижение суточного числа новых больных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 10 февраля зарегистрировано 49 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 93 - за последние сутки. Умерли 694 человека, 46 527 пациентов выздоровели.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.