Благотворительный фестиваль "Дни белого цветка" пройдет в Екатеринбурге 3 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Дни белого цветка" пройдет 3 июня в Екатеринбурге. Организаторы рассчитывают выйти в этом году на уровень большого городского праздника, восстановив дореволюционную традицию дома Романовых, сообщила ТАСС в среду представитель екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Ранее ТАСС сообщал, что екатеринбургское региональное отделение Всемирного русского народного собора выступило с инициативой о возрождении в Екатеринбурге традиции благотворительного праздника белых цветов, начатой до революции домом Романовых. Акция "Дни белого цветка" проходит в городе несколько лет, однако она не носила массовый характер, а теперь должна стать событием городского масштаба.

"3 июня этого года мы отметим 110 лет со дня первого праздника белого цветка в Екатеринбурге. [Ранее] это было действительно общегородское событие - для первого праздника было изготовлено 50 тыс. цветков белых. <…> Эти цветочки давались каждому, кто вносил какую-то посильную лепту, а деньги собирались для борьбы с туберкулезом и для бедных семей. И вот эта прекрасная историческая традиция будет возрождена - это будет не просто епархиальный праздник, планируется, что это станет городской праздник. Первое заседание оргкомитета у нас уже запланировано на март, <...> в оргкомитет войдут достаточно известные люди", - рассказала Тамбова.

Помощник руководителя Православной службы милосердия Светлана Кислова отметила в Уральском региональном центре ТАСС, что фестиваль - это возможность привлечь к благотворительности большее число людей, объединить их идеей реализации добрых дел. Во время акции сестры милосердия и все желающие изготавливают цветы из подручных материалов. Деньги, вырученные от их продажи, направляются на благотворительность.

Ранее также сообщалось, что "Дни белого цветка" в Екатеринбурге должны получить официальный логотип, а жертвователей одарят специальными наградными значками.

Первый "День белого цветка" был проведен в Санкт-Петербурге весной 1911 года, придя в Россию из Швеции. Белые цветы стали символом дел милосердия - члены царской семьи собственноручно изготавливали их, а средства от благотворительной продажи направляли на строительство лечебниц для туберкулезных больных. Акция имела большой успех у горожан, и в том же году "Дни белого цветка" прошли по всей России. В Екатеринбурге первый общегородской благотворительный праздник состоялся в мае 1911 года. После революции 1917 традиция "Дней белых цветков" была забыта.