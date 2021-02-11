"Уральские авиалинии" перенесли на март открытие рейсов из Екатеринбурга в Минск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перенесла открытие полетов из Екатеринбурга в Минск на 4 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

В начале февраля в компании сообщали о начале полетов из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Ранее перевозчик не выполнял полеты по данному направлению.

"Дата начала полетной программы Екатеринбург - Минск - Екатеринбург перенесена на 4 марта 2020 года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что причиной переноса стал недостаточный спрос на данное направление.

28 января было принято решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, приостановленных в марте из-за пандемии коронавируса.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.