На трассе в Тюменской области столкнулись три автомобиля

ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Автомобиль "Газель" въехал в стоящую "Газель" дорожной службы на 276-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Затем один из автомобилей отбросило на УАЗ. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека - водитель "Газели" 54 лет и трое дорожных рабочих 1992, 1994 и 2000 г. р., находившихся в автомобиле. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на трассе в тот момент производились работы по очистке мостового сооружения, а автомобиль "Газель" дорожной службы выполнял функцию "машины прикрытия" для дорожной техники. Все необходимые дорожные знаки были выставлены. Обстоятельства ДТП выясняются.