В УФО за год планируют привести к нормативному состоянию более 300 км дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ремонт и обустройство более 300 км дорог запланировано на 2021 год в Уральском федеральном округе (УФО). На 100 км федеральных трасс будет произведен капитальный ремонт с расширением проезжей части до четырех полос, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева в четверг.

"На трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень планируется ввод в эксплуатацию более 30 км дороги, на Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск будет введено 60 км дороги, на Р-242 Пермь - Екатеринбург планируется ввод 15 км. Таким образом, планируется капитально отремонтировать более 100 км федеральных трасс. Всего в нормативное состояние будет приведено более 300 км дорог", - говорится в сообщении с уточнением, что под капитальным ремонтом подразумевается расширение проезжей части до четырех полос с устройством разделительной полосы.

Также в округе обсуждаются перспективы капитального ремонта на дороге от Тобольска до Сургута. "Регионы, которые дают почти треть доходов в федеральный бюджет, заслуживают четырехполосной магистрали", - цитирует пресс-служба Якушева.

По итогам прошлого года в округе были сохранены объемы строительства, на многих объектах опережены сроки. Так, в Свердловской области завершен капитальный ремонт на автодороге М-5 "Урал" в границах региона - в нормативное состояние приведен участок протяженностью более 60 км с семью транспортными развязками, шестью разворотными петлями и четырьмя надземными пешеходными переходами. Менее чем за пять месяцев окончен капитальный ремонт путепровода рядом с селом Новоалексеевское в Свердловской области, также произведен ремонт путепровода на трассе М-5.

"Кроме того, сегодня огромное значение имеет то, что "Уралуправтодор" не снижает темпов работы, и планы на этот год показывают, что и объемы работ достаточно серьезны. Во-первых, это значит, что протяженность качественных автодорог увеличится в ходе строительства и капитального ремонта. Во-вторых, это постоянное место работы, занятость людей и создание новых рабочих мест", - цитирует полпреда пресс-служба.