В Челябинской области четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

ТАСС, 12 февраля. Столкновение микроавтобуса "Газель" с легковым автомобилем произошло в пятницу утром в Челябинской области. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Сегодня утром около 07:45 (05:45 мск) водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ГАЗ-322132", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в момент ДТП в автобусе находилось 13 пассажиров. "Четыре человека получили ранения. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в региональном УГИБДД.