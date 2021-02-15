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Движение на самой длинной зимней дороге на Ямале закрыли из-за непогоды

Кроме того, закрыт зимник Салемал - Панаевск - Яр-Сале

ТАСС, 15 февраля. Движение по зимней дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе - самой протяженной зимней дороге в ЯНАО (314 км) - закрыто с утра понедельника из-за погодных условий, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"С 08:30 (06:30 мск) 15 февраля закрывается движение по зимней автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги <…> в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также в регионе закрыто движение по зимнику Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

По данным синоптиков, 15 февраля в ЯНАО наблюдается сильный ветер с порывами до 14 м/с. Температура днем до минус 30 градусов, в ночное время - до 45.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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