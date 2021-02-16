Челябинский губернатор предложил субсидировать подключение домов к газоснабжению

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета по направлению "Энергетика" выступил с инициативой создать федеральную программу, направленную на субсидирование подключения жилых домов к газу, с использованием типового технологического решения. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Заседание рабочей группы прошло в формате видеоконференции под председательством помощника президента России, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина. Участники обсуждали вопросы газификации регионов.

"Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. Мне кажется, нам необходимо рассмотреть возможность создания специальной федеральной программы с использованием типового технологического решения, которая позволяла бы выдавать субсидии гражданам, и здесь без помощи федерации многим регионам не обойтись", - цитирует Текслера его пресс-служба.

Также Текслер предложил ПАО "Газпром" до заседания президиума Госсовета проработать детально с каждым регионом решения по газификации.