МВД считает недопустимым проведение полицией занятия с имитацией митинга в школе в Югре

"15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - сказала она.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. МВД назвало недопустимым занятие сотрудников полиции в одной из школ Нижневартовска с использованием специальных средств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, приказом главы МВД Владимира Колокольцева за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии.

"Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко", - заключила Волк.

В свою очередь в пресс-службе администрации Нижневартовска сообщили в среду ТАСС, что проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий во время "игры" со школьниками в протестующих и ОМОН на "Уроке мужества".

"По факту образовательного мероприятия "Урок мужества", которое состоялось 15 февраля в школе № 42, была проведена внеплановая служебная проверка. По итогам проверки фактов нарушения администрацией и специалистами школы требований федерального закона "Об образовании в РФ" не выявлено. Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий", - привели в пресс-службе слова директора департамента образования администрации Нижневартовска Инны Святченко.

По ее словам, директору школы Галине Гасымовой, а также руководителям других образовательных учреждений Нижневартовска рекомендовано проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части. Также рекомендовано усилить контроль и не допускать нарушения санитарных норм и правил при организации мероприятий с участием обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мероприятие проводилось по инициативе УМВД России по Нижневартовску при поддержке общественного совета при УМВД России по Нижневартовску и с участием специалистов отдела по работе с личным составом (руководителя службы, специалиста-психолога). Проводимые сотрудниками правоохранительных органов действия имели профориентационную направленность в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы", - добавила Святченко.

Об "Уроке мужества" в Нижневартовске

16 февраля в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом "Мегаполис" (Нижневартовск) в местной школе № 42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив учеников со щитами и в касках, изображающих силовиков. Через несколько секунд из-за спин "сотрудников ОМОНа" выбегают несколько человек и хватают одного из участников, который, возможно, играл роль "провокатора". Также на кадрах выстроившиеся у стены в спортзале шесть школьников со щитами и в касках отрабатывают одновременный удар ногой и дубинкой. По данному факту УМВД по ХМАО и администрация города организовали проверки. В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщали, что их сотрудники не были задействованы в мероприятии.

Ранее в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщали, что в школе № 42 Нижневартовска полицейские провели для учеников "Урок мужества" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В ходе него была разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством силовиков выступали в роли героев.

В пресс-службе отдела МВД по Нижневартовску ТАСС сообщали, что данное мероприятие было профориентационной акцией для поступления школьников в учебные заведения системы МВД. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки, а потом предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. В пресс-службе заверили, что никакой политической подоплеки в данном "Уроке мужества" не было, с митингами он не связан.

В новость были внесены изменения (14:42 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации Нижневартовска.