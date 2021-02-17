МВД считает недопустимым проведение полицией занятия с имитацией митинга в школе в Югре

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. МВД назвало недопустимым занятие сотрудников полиции в одной из школ Нижневартовска с использованием специальных средств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - сказала она.
По ее словам, приказом главы МВД Владимира Колокольцева за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии.
"Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко", - заключила Волк.
В свою очередь в пресс-службе администрации Нижневартовска сообщили в среду ТАСС, что проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий во время "игры" со школьниками в протестующих и ОМОН на "Уроке мужества".
"По факту образовательного мероприятия "Урок мужества", которое состоялось 15 февраля в школе № 42, была проведена внеплановая служебная проверка. По итогам проверки фактов нарушения администрацией и специалистами школы требований федерального закона "Об образовании в РФ" не выявлено. Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий", - привели в пресс-службе слова директора департамента образования администрации Нижневартовска Инны Святченко.
По ее словам, директору школы Галине Гасымовой, а также руководителям других образовательных учреждений Нижневартовска рекомендовано проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части. Также рекомендовано усилить контроль и не допускать нарушения санитарных норм и правил при организации мероприятий с участием обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
"Мероприятие проводилось по инициативе УМВД России по Нижневартовску при поддержке общественного совета при УМВД России по Нижневартовску и с участием специалистов отдела по работе с личным составом (руководителя службы, специалиста-психолога). Проводимые сотрудниками правоохранительных органов действия имели профориентационную направленность в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы", - добавила Святченко.
Об "Уроке мужества" в Нижневартовске
16 февраля в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом "Мегаполис" (Нижневартовск) в местной школе № 42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив учеников со щитами и в касках, изображающих силовиков. Через несколько секунд из-за спин "сотрудников ОМОНа" выбегают несколько человек и хватают одного из участников, который, возможно, играл роль "провокатора". Также на кадрах выстроившиеся у стены в спортзале шесть школьников со щитами и в касках отрабатывают одновременный удар ногой и дубинкой. По данному факту УМВД по ХМАО и администрация города организовали проверки. В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщали, что их сотрудники не были задействованы в мероприятии.
Ранее в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщали, что в школе № 42 Нижневартовска полицейские провели для учеников "Урок мужества" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В ходе него была разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством силовиков выступали в роли героев.
В пресс-службе отдела МВД по Нижневартовску ТАСС сообщали, что данное мероприятие было профориентационной акцией для поступления школьников в учебные заведения системы МВД. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки, а потом предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. В пресс-службе заверили, что никакой политической подоплеки в данном "Уроке мужества" не было, с митингами он не связан.
В новость были внесены изменения (14:42 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации Нижневартовска.