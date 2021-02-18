Главу Кировского района Екатеринбурга отстранили от работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Кировского района города Екатеринбурга Александр Лошаков, которого ранее задерживали по подозрению в коррупции, отстранен от работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг.

Ранее источник в администрации Екатеринбурга сообщил ТАСС, что Лошаков покинул пост.

"Глава Кировского района Александр Лошаков отстранен от работы главой Екатеринбурга Алексеем Орловым на время проведения расследования. Информация о его увольнении не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года ТАСС сообщал, что Лошаков задержан по подозрению в коррупции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, по информации источника, в администрации Кировского района сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о коррупции при ремонте дорог. 2 декабря 2020 года Кировский районный суд прекратил административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в отношении Лошакова.