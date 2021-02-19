В Югре перевели в резерв почти половину обсерваторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа перевели в резерв 10 объектов для изоляции граждан и восемь обсерваторов из-за снижения числа заразившихся коронавирусом. Соответствующее решение принято в пятницу в ходе заседания правительства Югры, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Согласно документу, в Югре в резерв переведены 10 объектов для изоляции граждан и восемь обсерваторов в связи со снижением роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Среди них - спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону в Кондинском районе, конноспортивный клуб "Мустанг" в Ханты-Мансийске, база отдыха "Олимпия" и спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр" в Сургуте, несколько гостиниц и детских садов, а также технологический колледж в Нягани.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в Югре ранее было развернуто по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов. В настоящее время из них действуют шесть объектов и пять обсерваторов. Таким образом, в пятницу в резерв переведены почти половина обсерваторов и чуть более половины объектов для изоляции жителей.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 февраля зарегистрирован 50 355 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 135 - за последние сутки. Умерли 722 человека, 48 015 пациентов выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.