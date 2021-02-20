До финала конкурса на пост главы Сургута допустили пять из 30 кандидатов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. Участвовать в финальном этапе нового конкурса на пост главы крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургута - будут пять из 30 кандидатов. Среди них заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин и депутат думы Югры от "Единой России", бывший заместитель главы региона Андрей Филатов, сообщили ТАСС в пресс-службе местной думы в субботу.

Как сообщалось, прием документов от кандидатов на пост главы города начался 31 января и завершился 14 февраля. Заседание городской думы, на котором будет определен мэр, состоится 26 февраля. Заявки на участие в конкурсе подали 30 человек. Среди них были, в частности, политики, пенсионеры, безработные, предприниматели. При этом врио мэра Анна Томазова документы подавать не стала. Также не стал этого делать пытавшийся через суд оспорить итоги первого конкурса депутат местной думы от ЛДПР Евгений Барсов.

"Из 30 кандидатов, которые подали документы на участие в выборах главы Сургута, пять человек сегодня не пришли для регистрации, они были исключены из дальнейшего участия в конкурсе. В итоге из 25 человек по итогам проверки документов во второй этап вышли пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в финальный этап конкурса вышли замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, депутат думы ХМАО Андрей Филатов, ведущий инженер АО "Россети Тюмень" Артур Романов, сотрудник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч и начальник Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского управления Федеральной службы Ростехнадзора РФ по автономному округу Геннадий Знобищев. "Во втором этапе, который пройдет сегодня, они должны будут представить конкурсной комиссии свое видение по развитию города. Каждому выступающему предоставляется 20 минут на доклад и 10 минут - на ответы членов конкурсной комиссии. По итогам собеседования комиссия озвучит имена победителей конкурса", - добавил собеседник.

О выборах

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся, поскольку только один кандидат из 32 предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе конкурса, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Всего заявки на участие в нем подали 66 человек, 5 из них позднее забрали документы. Прежний глава Сургута Вадим Шувалов в декабре 2020 года подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. Десятого декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и назначила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.