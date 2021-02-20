Международное сообщение из аэропорта Челябинска планируют открыть с 1 мая

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Международное авиасообщение из аэропорта города Челябинска, где с 2018 года проводится плановая реконструкция, планируется открыть с 1 мая. Об этом журналистам сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в субботу.

"Обсудили вопрос запуска международного сообщения после завершения всех работ в Челябинске, чтобы с 1 мая было открыто международное сообщения из Челябинска", - сказал он.

Губернатор добавил, что в аэропорту запущено в эксплуатацию светосигнальное оборудование. "Фактически сегодня аэропорт имеет уникальную систему слепой посадки самолетов - это тоже очень важно. Буквально с сегодняшнего дня система включена и работает в полном режиме", - отметил глава региона.

О реконструкции

С ноября 2018 года более 10 млрд рублей было направлено на реконструкцию аэропорта Челябинска, которая продолжается в настоящее время. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года. Также на аэродроме произведена замена светосигнального оборудования, установлена система огней высокой интенсивности (ОВИ-III, категории III А).

Новое оборудование позволяет обеспечить условия для взлета и посадки воздушных судов при любых метеоусловиях. На аэродроме проведены работы по расширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.