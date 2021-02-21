Прорыв газа произошел на газопроводе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Прорыв газа произошел на газопроводе в Качканаре в Свердловской области. Пострадавших нет, газоснабжение населения не нарушено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее местные СМИ сообщили, что очевидцы в воскресенье вечером увидели столб пламени из трубы, находящейся под землей на газораспределительной станции в Качканаре, а подачу газа жителям в связи со случившимся приостановили.

"Пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. В данный момент открытого горения нет, пожар ликвидирован", - подтвердили в ведомстве факт прорыва газа на газопроводе.

Между тем, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы Качканара, опубликованным на ее странице во "ВКонтакте", подача газа все же временно была приостановлена, жителей попросили при этом перекрыть подающий кран до восстановления газоснабжения. О подаче газа обещают сообщить позже.

По данным главка МЧС, газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Югорск".