{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прорыв газа произошел на газопроводе в Свердловской области

Пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Прорыв газа произошел на газопроводе в Качканаре в Свердловской области. Пострадавших нет, газоснабжение населения не нарушено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее местные СМИ сообщили, что очевидцы в воскресенье вечером увидели столб пламени из трубы, находящейся под землей на газораспределительной станции в Качканаре, а подачу газа жителям в связи со случившимся приостановили.

"Пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. В данный момент открытого горения нет, пожар ликвидирован", - подтвердили в ведомстве факт прорыва газа на газопроводе. 

Между тем, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы Качканара, опубликованным на ее странице во "ВКонтакте", подача газа все же временно была приостановлена, жителей попросили при этом перекрыть подающий кран до восстановления газоснабжения. О подаче газа обещают сообщить позже. 

По данным главка МЧС, газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Югорск".

Теги
РоссияСвердловская область
Полиция задержала жителя Челябинска, открывшего стрельбу со своего балкона
Никто не пострадал
Читать полностью