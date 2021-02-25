Суд взыскал 2,2 млн руб. с экс-главы района в Челябинской области за снос купеческого дома

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области по требованию прокурора взыскал с бывшего главы Каслинского района свыше 2,2 млн рублей за демонтаж памятника архитектуры XIX века "Дом купца Хозяинова". Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Особняк постройки XIX века находился в городе Касли на ул. Ленина, 54, отличался самобытной архитектурой. Ему был присвоен статус объекта культурного наследия Челябинской области.

"Бывший глава района Александр Грачев, превышая должностные полномочия при выделении земельных участков, незаконно передал предпринимателю в 2014 году историческое здание. В результате здание было демонтировано, а на земельном участке был построен новый объект. <…> Суд исковые требования прокурора удовлетворил, Грачев должен выплатить в пользу муниципального образования в счет возмещения материального ущерба 2 млн 279 тыс. 493 руб.", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что в 2018 году суд признал Грачева виновным в превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ) и назначил ему условное наказание, от которого он был освобожден по амнистии.