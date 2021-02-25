В Югре в результате возгорания нефтепродуктов на месторождении погиб рабочий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту возгорания нефтепродуктов 24 февраля на буровой установке на Имилорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате происшествия погиб рабочий, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре организована процессуальная проверка по факту возгорания нефтепродуктов на буровой установке. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 24 февраля при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации - подрядчика.