В Курганской области продлили режим самоизоляции для пожилых до 14 марта

ТАСС, 26 февраля. Курганские власти продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 14 марта включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

"Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября 2020 года по 14 марта 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения", - изложена в документе новая редакция постановления.

Исключение составляют походы в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных, посещение медучреждений, полиции, суда или прокуратуры, передвижение до места работы. При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и работникам органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 25 февраля, за период пандемии зафиксировано 17 497 случаев заражения коронавирусом. Из-за ситуации с пандемией в регионе запрещено нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно). Кроме того, в области действует масочный режим в местах массового пребывания людей, в такси, магазинах, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - еще и перчаточный.