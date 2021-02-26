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Пандемия COVID-19

В Курганской области продлили режим самоизоляции для пожилых до 14 марта

Ранее он действовал до 28 февраля

ТАСС, 26 февраля. Курганские власти продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 14 марта включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

Ранее режим самоизоляции для пожилых был установлен до 28 февраля.

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"Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября 2020 года по 14 марта 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения", - изложена в документе новая редакция постановления.

Исключение составляют походы в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных, посещение медучреждений, полиции, суда или прокуратуры, передвижение до места работы. При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и работникам органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 25 февраля, за период пандемии зафиксировано 17 497 случаев заражения коронавирусом. Из-за ситуации с пандемией в регионе запрещено нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно). Кроме того, в области действует масочный режим в местах массового пребывания людей, в такси, магазинах, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - еще и перчаточный.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичПандемия COVID-19
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