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В Тюменской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет до 28 марта

Глава региона Александр Моор отметил, что хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано
Губернатор Тюменской области Александр Моор Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности и самоизоляцию для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлили в Тюменской области до 28 марта, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в городском транспорте и общественных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что хотя заболеваемость COVID-19 в регионе и снижается, но говорить о пандемии в прошедшем времени рано.

По данным оперативного штаба на 26 февраля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 31 137, выздоровели 29 274 пациента, умерли 284.

В штабе также отметили, что более 39 тыс. жителей региона привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

"На 26 февраля вакцинировано "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") 39 719 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа - 18 047 человек", - рассказали там.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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