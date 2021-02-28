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Пандемия COVID-19

На Ямале продлили режим самоизоляции для пожилых до 31 марта

В регионе также продолжает действовать масочный режим в общественных местах

ТАСС, 28 февраля. Режим повышенной готовности и требование соблюдать самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 31 марта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта включительно. Требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выйти на работу граждане из группы риска могут при условии вакцинации от коронавируса или при наличии антител.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и требование соблюдать социальную дистанцию. Отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 приезжающим в Новый Уренгой, при этом для посетителей молодежных или туристических мероприятий справка потребуется. Спортивные и культурные мероприятия проходят с заполняемостью зала до 75% мест.

По данным правительства ЯНАО, за все время коронавирусом в регионе заразился 37 071 человек, выздоровели 35 048, умерли 398.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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