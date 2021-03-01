Тюменские власти в ближайшие пять лет сосредоточатся на развитии оздоровительного туризма

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Оздоровительный туризм станет ведущим направлением для туристической отрасли Тюменской области в ближайшие пять лет, сообщили в понедельник ТАСС в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

"Сейчас оздоровление - тренд, который развивается повсеместно. Поэтому мы сосредоточены на этом продукте. В ближайшие пять лет направление станет ведущим для туристической отрасли региона. Планируется системная работа по данному направлению: взаимодействие с отраслью, аудит инфраструктуры, привлечение экспертов, подготовка качественного конкурентоспособного предложения", - рассказали департаменте.

Для развития туристической отрасли в области будут созданы новые частные инвестиционные проекты с региональной поддержкой, также планируется развитие уже существующих и создание новых туристических зон и объектов. Так, в 2020 году администрацией города Тюмени проведено открытое обсуждение организации пешеходной зоны в границах улицы Дзержинского, где широко представлены сохранившиеся памятники деревянного зодчества, продолжается застройка правобережной части набережной реки Туры в Тюмени. Проходят этапы работ по восстановлению Нижнего посада города Тобольска - администрацией города планируется создание туристического маршрута и обустроенной пешеходной зоны.

В целях продвижения туристских продуктов Тюменской области в 2020 году регионом заключены соглашения с крупными многопрофильными туркомпаниями ANEX Tour, TUI, Pegas Touristik, Интурист. А предприятия туристской сферы Тюменской области приняли участие в программе субсидирования отдыха в России. По данным системы бронирования TRAVELLINE, Тюменская область стала одним из самых популярных туристических направлений для отдыха внутри страны, а санаторий "Сибирь" - в лидерах по отелям.