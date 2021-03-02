Фестиваль "Япония на Урале" впервые пройдет в четырех регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Япония на Урале" планируют осенью провести юбилейный V фестиваль не только в Свердловской области, но и в других регионах Урала - Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил во вторник в Уральском региональном центре ТАСС председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества "Россия - Япония" Вадим Занин.

Ранее фестиваль проходил в населенных пунктах Свердловской области. Его гости могут погрузиться в японскую культуру через кино, мастер-классы по различным видам декоративного и боевого искусств.

"Раскрою небольшие карты: мы уже ведем подготовку к V региональному юбилейному фестивалю "Япония на Урале. Осень 2021". И его особенность в том, что он впервые пройдет уже в формате всего Уральского федерального округа и объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. И, таким образом, совместными усилиями мы сможем централизованно организовывать еще более крупные масштабные мероприятия, облегчить логистику по приглашению японских гостей и коллективов, еще большему числу наших жителей рассказать об истории этой удивительной страны", - сказал Занин.

Министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото назвал опыт фестиваля в Свердловской области уникальным из-за его программы. Он отметил, что демонстрируемые здесь боевые искусства отражают важный принцип японской духовности - "вводить новое, не отказываясь от старого". "Этот принцип лежит в основе всего - и традиционного, и нового. Мне кажется, история развития боевых искусств - это практически пример осуществления этого принципа", - добавил он.

IV региональный фестиваль "Япония на Урале. Весна 2021" пройдет в Свердловской области с 5 по 14 марта.