Правоохранители выявили в захваченном монастыре на Урале нелегальных мигрантов

В ночь на 26 февраля в монастыре были проведены следственные мероприятия с целью найти подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, им мог оказаться келейник Силуан. Однако найти его не удалось, поиск продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы после следственных мероприятий в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), выявили среди жильцов обители нелегальных мигрантов. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Более 40 человек были доставлены в отдел полиции для установления личности, эти люди не смогли предъявить документы во время проверки 26 февраля. Среди них оказались люди с уголовным прошлым, а также иностранные граждане, которые не имеют права проживания на территории РФ, ими сейчас занимаются соответствующие органы", - сказал собеседник агентства.

В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, 25 февраля ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Фигурантов в деле нет.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.